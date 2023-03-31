«Нет оживления»: В туротрасли заявили о нехватке программы кешбэка
Заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова рассказала, что в прошлом году по программе было куплено много путевокю.
Отрасли не хватает программы кешбэка, которая оживляла рынок, заявила заместитель генерального директора по туризму компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова в пресс-центре НСН.
«В прошлом году нам очень помогла программа туристического кешбэка. Тогда по ней купили очень много путёвок. В этом же году отсутствие программы кешбэка мы ощущаем: не хватает оживления. Глубина продаж сохраняется традиционной, на майские праздники достаточно короткие круизы, глубина продаж здесь не очень большая, не нужно брать отпуск», - отметила она.
Российские направления бюджетнее для туристов, но надо учитывать различия в системах питания, заявил ранее управляющий директор группы компаний «Слетать.ру» Евгений Данилович в пресс-центре НСН.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru