«Тревожная ситуация»: Российские отельеры лишились гарантированных броней
Вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников рассказал, какие направления выбирают туристы, путешествуя по России.
Гостиницы лишаются гарантированных броней, работают изначально с загрузкой отеля в 20%, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.
«Гостиницы – это только средство размещения в сфере туризма, но хороший индикатор состояния рынка. Все традиционно. Тренды связаны с Дагестаном, повышенный интерес продолжается к курортам Минеральных вод. Это то, что выше, чем было до пандемии. Выше по спросу тот же Калининград. В Москве ситуация немного другая, стыковочных рейсов стало меньше, народ сложные маршруты перестал выбирать – Москва в определенной степени потеряла», - отметил Колесников.
Он также обозначил еще один тренд в отрасли, который можно считать тревожным. По его словам, уменьшилось количество гарантированных броней.
«Трендом является то, что фактически уменьшилось количество гарантированных броней и приобретение со стороны туроператоров жестких квот. История достаточно тревожная, но отельеры к этому привыкли уже. В последнее время входим в неделю с загрузкой в 20%, заканчиваем неделю при 70% загрузки», - рассказал он.
Расширяется география возможностей для российских путешественников: в этом году российские авиакомпании обещали открыть рейсы в Мьянму, Вьетнам, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщили в Росавиации. Отечественные авиакомпании рассчитывают и на активизацию внутреннего туризма: в летнем расписании 2023 года планируется увеличить количество рейсов по России в два раза.
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