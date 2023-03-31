«Тревожная ситуация»: Российские отельеры лишились гарантированных броней

Гостиницы лишаются гарантированных броней, работают изначально с загрузкой отеля в 20%, заявил вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Колесников в пресс-центре НСН.

«Гостиницы – это только средство размещения в сфере туризма, но хороший индикатор состояния рынка. Все традиционно. Тренды связаны с Дагестаном, повышенный интерес продолжается к курортам Минеральных вод. Это то, что выше, чем было до пандемии. Выше по спросу тот же Калининград. В Москве ситуация немного другая, стыковочных рейсов стало меньше, народ сложные маршруты перестал выбирать – Москва в определенной степени потеряла», - отметил Колесников.

Он также обозначил еще один тренд в отрасли, который можно считать тревожным. По его словам, уменьшилось количество гарантированных броней.

«Трендом является то, что фактически уменьшилось количество гарантированных броней и приобретение со стороны туроператоров жестких квот. История достаточно тревожная, но отельеры к этому привыкли уже. В последнее время входим в неделю с загрузкой в 20%, заканчиваем неделю при 70% загрузки», - рассказал он.

Расширяется география возможностей для российских путешественников: в этом году российские авиакомпании обещали открыть рейсы в Мьянму, Вьетнам, Южную Корею, Тунис, Алжир и ЮАР, сообщили в Росавиации. Отечественные авиакомпании рассчитывают и на активизацию внутреннего туризма: в летнем расписании 2023 года планируется увеличить количество рейсов по России в два раза.

