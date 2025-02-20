Катя Лель. 30 лет на большой сцене

24.02.2025 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция заслуженной артистки РФ Кати Лель, посвященная 30-летнему юбилею на большой сцене.

Выпускница Гнесинки, любимица миллионов Катя Лель отмечает свой юбилей - 30 лет на сцене. 14 марта на площадке Live Арена артистка представит свое юбилейное шоу - «Новое измерение». Сегодня у Кати Лель новая волна популярности, которую полтора года назад запустил интерес к песне "Мой мармеладный". Её хит заставил людей по всему миру петь на русском языке, снимать множество различных видео и услышать песню по-новому в разных частях света. Более 100 миллионов просмотров в день по всему миру. «Мармеладный» вошел в первую тройку лидеров Мирового чарта Spotify 50. А в начале февраля президент Владимир Путин присвоил Кате Лель звание заслуженной артистки России.

В ходе пресс-конференции певица Катя Лель впервые расскажет о том, как пролегал ее 30-летний творческий путь, как «Мой мармеладный» смог стать мировым хитом, о дружбе и зависти в шоу-бизнесе, а также о большом юбилейном концерте «Новое измерение».

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 916 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

