«Уже в марте»: Катя Лель назвала самый мощный день года для всего человечества
Певица Катя Лель в пресс-центре НСН рассказала, что 14 марта россиян ждет мощная и сложная дата для всего человечества, согласно астрологическим прогнозам.
Заслуженная артистка России Катя Лель в пресс-центре НСН рассказала, что дата для ее юбилейного концерта «Новое измерение» 14 марта была выбрана не случайно – в этот день состоится полное лунное затмение.
«У меня есть подруга-контактер, она помогла мне сочинить свою мантру. Она называется «Лючия», что означает «Все есть любовь». Эту мантру я буду впервые исполнять на своем концерте. В свой юбилей я получила знак, что премьера моего шоу должна быть именно 14 марта, потому что это не простой день в нашей реальности. Это самый мощный день лунного затмения 2025 года. Поэтому когда моя подруга-астролог стала высчитывать день для моего концерта, она сказала, что есть очень мощная дата для всего человечества, и предложила мне поставить на нее концерт, если «мне не слабо». Она сказала, что если я в этот день смогу взять людей и повести энергией света и любви, то это будет фейерверк», - пояснила она.
Ранее Лель в пресс-центре НСН рассказала, что ее юбилейный мартовский концерт «Новое измерение» приготовил для зрителей и слушателей много сюрпризов, в том числе шоу с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а также музыку на новой частоте в 402 Гц.
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