«Приходилось терпеть!»: Катя Лель объяснила, почему развелась после 17 лет брака

«Было тяжело. Столько лет я много чего терпела и много на что закрывала глаза, потому что были, конечно, переживания, как на это отреагирует ребенок. И тогда однажды мне моя дочь сказала: «Мама, делай так, как считаешь нужным. Я разделяю твое мнение». Она у меня очень мудрая. Конечно, первое время он (муж - прим. НСН) мне снился, у нас ведь совместный ребенок, мы связаны. Я долгие годы к этому шла, и в один день я наконец-то смогла принять этот факт и сказала себе: «Достаточно. Даже если что-то будет, мне не страшно», - поделилась она.

Ранее Лель в пресс-центре НСН заявила, что период проведения спецоперации заставил многих сбросить маски и показать их истинные лица в шоу-бизнесе.

