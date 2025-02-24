«Приходилось терпеть!»: Катя Лель объяснила, почему развелась после 17 лет брака
Певица Катя Лель рассказала в пресс-центре НСН, что дочь поддержала ее, когда она поняла, что готова уйти от мужа.
Заслуженная артистка России Катя Лель в пресс-центре НСН рассказала, что многие годы закрывала глаза на проблемы в браке, так как переживала, как на разрыв отреагирует ребенок.
«Было тяжело. Столько лет я много чего терпела и много на что закрывала глаза, потому что были, конечно, переживания, как на это отреагирует ребенок. И тогда однажды мне моя дочь сказала: «Мама, делай так, как считаешь нужным. Я разделяю твое мнение». Она у меня очень мудрая. Конечно, первое время он (муж - прим. НСН) мне снился, у нас ведь совместный ребенок, мы связаны. Я долгие годы к этому шла, и в один день я наконец-то смогла принять этот факт и сказала себе: «Достаточно. Даже если что-то будет, мне не страшно», - поделилась она.
Ранее Лель в пресс-центре НСН заявила, что период проведения спецоперации заставил многих сбросить маски и показать их истинные лица в шоу-бизнесе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru