Катя Лель не собирается поднимать гонорар после звания заслуженной артистки

Певица Катя Лель заявила НСН, что долго мечтала о звании Заслуженной артистки РФ и поэтому это ее главная награда.

Заслуженная артистка России Катя Лель в пресс-центре НСН заявила, что не будет повышать гонорар за свои выступления, после присвоения ей нового звания.

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«Нет, конечно. Мы гонорар не подняли и не собираемся. Считаю, не важно, как ты называешься, главное то, что ты излучаешь. Я народная артистка Чеченской республики, Народная артистка Кабардино-Балкарии. Я очень признательна за такие награды. Заслуженная артистка РФ – это то счастье для меня, та мечта, с которой я жила, и мне этого достаточно», - уточнила она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что накануне получения звания Заслуженной артистки России она просила у Вселенной знаки о том, что ей делать дальше, а также поделилась, что узнала о радостной новости от сообщений фанатов.

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ФОТО: РИА Новости
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