Катя Лель не собирается поднимать гонорар после звания заслуженной артистки

«Нет, конечно. Мы гонорар не подняли и не собираемся. Считаю, не важно, как ты называешься, главное то, что ты излучаешь. Я народная артистка Чеченской республики, Народная артистка Кабардино-Балкарии. Я очень признательна за такие награды. Заслуженная артистка РФ – это то счастье для меня, та мечта, с которой я жила, и мне этого достаточно», - уточнила она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что накануне получения звания Заслуженной артистки России она просила у Вселенной знаки о том, что ей делать дальше, а также поделилась, что узнала о радостной новости от сообщений фанатов.

