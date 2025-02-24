Катя Лель рассказала, как узнала о получении звания Заслуженной артистки России

«Было много знаков, много ожиданий. Говорят, что когда творческий человек в нашей стране 20 лет на сцене, то он имеет право быть заслуженным. Я этого ждала 10 лет. Накануне вечером, за несколько часов до этого я говорю сама себе во Вселенную: «Почему все так сложно в этом мире?». Подумала, может не стоит идти туда, куда я иду. Однако я не успеваю проснуться с утра, как у меня начинает звонить телефон без перерыва, а я вообще много лет не беру незнакомые номера. И я вижу сообщения: «Вы этого достойны!», а потом мне звонит моя дочь из школы и спрашивает, что произошло, потому что ее все поздравляют. Конечно, когда я узнала об этом, я поняла, что это мне тот самый знак, что я на правильном пути», - поделилась она.

Ранее Владимир Путин также подписал указ о присвоении звания «Заслуженная артистка России» Елене Ваенге (Елена Хрулева), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

