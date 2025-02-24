«Портал в неизведанное»: Катя Лель раскрыла, что готовит на юбилейном концерте

«Конечно же, это будет новое измерение новых частот, новых душ, которое нас будет вести, как лейтмотив из песни в песню. Это будет целостное, красивое действо, где будут, конечно же, новинки ИИ. Все будет построено на контенте, будет визуализироваться и сочетаться со мной, с командой на сцене. Будет такое действо, которое я до сих пор еще не видела. Я хотела, чтобы это был не просто концерт с премьерами, с неожиданными дуэтами, а чтобы это был тот самый неизведанный портал, где есть мое внутреннее состояние и мои искренние размышления, мой опыт жизни. Где есть то самое сакральное, что даст задуматься каждому человеку. Обязательно будет новая частота 402 Гц. Этот тот самый важный аспект, который может исцелять человека. Сегодня частота 440 Гц в музыке уже уходит в прошлое», - поделилась она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что период проведения спецоперации заставил многих сбросить маски и показать их истинные лица в шоу-бизнесе.

