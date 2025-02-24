«Ком в горле и надежда в глазах»: Катя Лель рассказала о посещении зоны СВО

«Мне люди, которые приехали с СВО, говорят: «Катя, мы с вашей песней шли в последний бой». Не так давно я сама провела в зоне СВО целых четыре дня со своей командой. Нам удалось приехать в несколько городов и тем самым помочь нашим дорогим, таким юным солдатам. Ты выходишь перед ними и не то, что не можешь спеть, но у тебя стоит ком в горле, потому что это очень тяжело. Ты понимаешь, что это грань жизни и смерти. Мы были почти на линии огня. Когда я видела, как во время моего концерта меняется взгляд солдат и как в нем появляется надежда, то после этого я выходила окрыленная с этого выступления и понимала, что произошло что-то очень важное. Происходили чудеса», - поделилась она.

Ранее Лель в пресс-центре рассказала, что ее юбилейный мартовский концерт «Новое измерение» приготовил для зрителей и слушателей много сюрпризов, в том числе шоу с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а также музыку на новой частоте в 402 Гц.

