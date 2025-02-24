«Ком в горле и надежда в глазах»: Катя Лель рассказала о посещении зоны СВО
Певица Катя Лель в пресс-центре НСН призналась, что поездка в зону СВО далась ей нелегко и была очень эмоциональной.
Заслуженная артистка России Катя Лель в пресс-центре НСН заявила, что провела несколько дней в зоне спецоперации и видела, как ее песни давали людям надежду.
«Мне люди, которые приехали с СВО, говорят: «Катя, мы с вашей песней шли в последний бой». Не так давно я сама провела в зоне СВО целых четыре дня со своей командой. Нам удалось приехать в несколько городов и тем самым помочь нашим дорогим, таким юным солдатам. Ты выходишь перед ними и не то, что не можешь спеть, но у тебя стоит ком в горле, потому что это очень тяжело. Ты понимаешь, что это грань жизни и смерти. Мы были почти на линии огня. Когда я видела, как во время моего концерта меняется взгляд солдат и как в нем появляется надежда, то после этого я выходила окрыленная с этого выступления и понимала, что произошло что-то очень важное. Происходили чудеса», - поделилась она.
Ранее Лель в пресс-центре рассказала, что ее юбилейный мартовский концерт «Новое измерение» приготовил для зрителей и слушателей много сюрпризов, в том числе шоу с использованием искусственного интеллекта (ИИ), а также музыку на новой частоте в 402 Гц.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел телефонный разговор с Рахмоном
- Каллас обратилась с примирительной речью к США
- «Пакетов больше, а дела все хуже»: Захарова оценила новые санкции ЕС против РФ
- Новый канцлер ФРГ Мерц выступил против сделки России и США
- Кая Каллас заявила о подготовке 17-го пакета санкций против России
- «Чувствую себя, как дома»: Испанский дирижер посетил Москву на 35-летие «Геликон-оперы»
- Алаудинов: Командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» умер из-за недосыпа
- Великобритания ввела новый пакет антироссийских санкций
- Турист пропал при сходе лавины в Сочи
- Верховный муфтий РФ подарил Путину щит и меч защитника Отечества
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru