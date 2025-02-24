«Ждала этого 20 лет!»: Катя Лель заявила о наступлении периода сбрасывания масок

Певица Катя Лель рассказала в пресс-центре НСН, что Россия сейчас переживает мощнейший период трансформации.

Период проведения спецоперации заставил многих сбросить маски и показать истинные лица в шоу-бизнесе, заявила в пресс-центре НСН заслуженная артистка России Катя Лель.

Катя Лель и Елена Ваенга стали заслуженными артистками РФ

«Сегодня уже заканчивается СВО, я в это верю и знаю, что так и будет. Мы уже на пороге победы - это тот самый период, когда происходит процесс трансформации, мы видим реальные, истинные лица. Это наша реальность. Те лица, которые они прятали, то проявление, оно произошло. Поэтому я считаю, что сегодня очень значимое время. Когда каждый из нас может найти свой ответ. Я ждала этого 20 лет, честно. И я очень рада этому», - отметила она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что накануне получения ею звания заслуженной артистки России она просила у Вселенной знаки о том, что ей делать дальше.

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ФОТО: НСН
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