«Ждала этого 20 лет!»: Катя Лель заявила о наступлении периода сбрасывания масок

«Сегодня уже заканчивается СВО, я в это верю и знаю, что так и будет. Мы уже на пороге победы - это тот самый период, когда происходит процесс трансформации, мы видим реальные, истинные лица. Это наша реальность. Те лица, которые они прятали, то проявление, оно произошло. Поэтому я считаю, что сегодня очень значимое время. Когда каждый из нас может найти свой ответ. Я ждала этого 20 лет, честно. И я очень рада этому», - отметила она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что накануне получения ею звания заслуженной артистки России она просила у Вселенной знаки о том, что ей делать дальше.

