«Жалко порадоваться?»: Катя Лель о критике авторов «Сигма Бой» в России

«Я узнала об этих девочках из прессы. У меня брали интервью с моей реакцией на то, что наши девчонки залетели в десятку Billboard и имеют мировой успех. Моя реакция была: «Вау! Это так круто! Это же российские девчонки, которые прославились на весь мир!». Я обожаю, когда это происходит с нашими соотечественниками, и я не понимаю, почему другие не могут этому порадоваться. Тебя поет весь мир, тебя обожает весь мир, но почему-то свои очень странно на это реагируют. Вы же понимаете, что это нельзя сфабриковать и купить ни за какие деньги мира. Да просто порадуйтесь, вам что, жалко порадоваться? После этого мы связались с ними, и я захотела их пригласить в свое шоу», - рассказала она.

Ранее Лель рассказала в пресс-центре НСН, что ее юбилейный мартовский концерт «Новое измерение» приготовил для зрителей и слушателей много сюрпризов, в том числе шоу с использованием искусственного интеллекта, а также музыку на новой частоте в 402 Гц.

