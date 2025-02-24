«Деньги не важны»: Катя Лель о перечислениях Фадееву за хит «Мой мармеладный»

«К сожалению, финансовый момент вообще не стоит в моей жизни. Это неправильно. Должен быть вселенский обмен энергии. Есть законы обмена энергией: ты отдаешь и должен получать взамен. Но я человек совершенно не про деньги, и я рада, что Фадеев все это получает, а я получаю любовь и зрительскую симпатию. Значит, меня ждет что-то большее», - рассказала она.

Ранее Лель заявила в пресс-центре НСН, что успех песни «Сигма Бой» российских блогеров Betsy и Марии Янковской – это настоящий повод для искренней радости и гордости за наших соотечественников.



