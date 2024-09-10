12.09.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Итоги летнего туристического сезона 2024 и прогнозы на осень»

В период с июня по август 2024 года в зарубежные страны было совершено около 5,15 млн поездок из России. Это на 8,4 % больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. У многих туроператоров рост продаж выше этого уровня, что показывает, в том числе, увеличение доли организованного туризма. Тем не менее, общая цифра ниже майского прогноза. Результатами поделились в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным экспертов, в Турцию, Египет, ОАЭ, Таиланд и Абхазию россияне совершили почти 90 % от всех зарубежных путешествий. Таким образом, на первом месте по выездному туризму оказалась Турция.

Участники пресс-конференции:

исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе;

вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин;

вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

В ходе пресс-конференции участники обсудят следующие вопросы:

Чем запомнился россиянам этот летний сезон?

Оправдались ли ожидания туристов и туроператоров этим летом?

Какие появились новые направления этим летом?

Как прошел детский и семейный отдых?

Какие нововведения были сделаны на государственном уровне в туристическом секторе?

Куда этой осенью поедут отдыхать россияне?

В какие регионы России можно поехать осенью и сколько это будет стоить?

По каким направлениям наблюдается наибольшее увеличение стоимости туров?

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Интернет-трансляция будет доступна на сайте www.nsn.fm

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

