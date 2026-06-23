25.06.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «50% за пять лет. Как остановить эпидемию ожирения в России?»

По данным Минздрава РФ, за последние пять лет общая заболеваемость ожирением в России выросла на 52%. Ежегодно более 500 тысяч россиян впервые получают такой диагноз, а общее число граждан с зарегистрированным ожирением уже превысило 3 миллиона человек. Эксперты связывают рост показателей с малоподвижным образом жизни, изменением пищевых привычек, увеличением потребления высококалорийных продуктов и хроническим стрессом.

На фоне распространения ожирения Россияне активно закупаются препаратами для снижения веса: в этом году на аналоги «Оземпика» потрачено уже 236 млн. рублей — на 200% больше, чем в прошлом. Общий объем расходов на средства для похудения превысил 4,3 млрд рублей. По данным аналитиков, продажи лекарств на основе семаглутида и тирзепатида в 2025 году выросли в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Только за первый квартал 2025 года спрос на такие препараты увеличился в шесть раз, а объем продаж достиг 5 млрд рублей. По итогам 2025 года российский рынок препаратов для лечения ожирения вырос до 44,6 млрд рублей, а в 2026 году эксперты прогнозируют его дальнейшее увеличение.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему в России растет число людей с ожирением?

Какие возрастные группы находятся в зоне наибольшего риска?

Насколько серьезной проблемой стало ожирение?

Почему растет число детей и подростков с избыточным весом?

Насколько безопасны популярные препараты для похудения?

Какие новые методы лечения ожирения появились в России?

Участники пресс-конференции:

депутат Госдумы Ирина Филатова;

врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус;

биохимик, консультант по питанию Алёна Бергер.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

