«Вдвое дороже Турции»: Россияне стали одними из лидеров среди туристов на Мальдивах
12 сентября 202414:28
Александра Веснина
Туроператоры отмечают рост путешествий на Мальдивы с детьми, сказал в пресс-центре НСН Артур Мурадян.
При бронировании туров на новогодние праздники на Мальдивы заранее можно получить скидки в 15-20%, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
«Самое интересное, что у нас возобновляет национальный перевозчик полеты на Маврикий, сохраняются Сейшелы, Мальдивы. Кстати, на Мальдивы ценник порядка 450 тысяч рублей, что для направления, которое позиционируется как очень дорогое, на мой взгляд, приемлемая цена при текущих реалиях. Даже Турция всего лишь в два раза дешевле. Думаю, россияне сохранят первое место по объему турпотока на Мальдивы. Здесь отельеры учли прошлогодние ошибки, летние предложения в этом году были куда выгоднее, чем летом прошлого года. Пока большая часть этих предложений доступна и до конца сентября. Надо отметить, что сейчас активно идут продажи на ноябрьские праздники. Операторы отмечают рост путешествий с детьми. При бронировании направления сейчас на новогодние праздники, то можно поймать скидки порядка 15-20%. Также, если озадачиться бронированием уже сейчас, то можно выбрать удобные варианты перелета и выбрать те типы размещения, которые турист сам для себя определит», - сказал собеседник НСН.
Ранее основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур» Любовь Слепцова рассказала, что объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов в 2024 году вырос на 46%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru