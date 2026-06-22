24.06.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Троечникам не рады. Почему сегодня школьникам всё труднее попасть в 10-й класс»

Родители учеников девятых классов в России столкнулись с проблемами при переводе детей в десятые классы. Даже одна тройка, полученная на экзамене, становится серьезным препятствием для обучения в классах старшей школы. Для зачисления школьников в 10 класс учителя требуют средний балл аттестата не ниже 4,5 и участие в олимпиадах. Эксперты ожидают, что в этом году около 70% девятиклассников отправятся в техникумы и колледжи, хотя данный показатель еще несколько лет назад не превышал 50%.

При этом стоимость платного обучения в колледжах крупных городов может достигать 150-200 тысяч рублей в год, что сопоставимо с ценами на высшее образование в регионах.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему переход в 10 класс становится все более сложным?

Как изменилась система отбора в старшую школу?

Насколько справедливы новые требования?

Достаточно ли сегодня мест в 10-х классах для учеников?

Почему все больше выпускников 9-х классов выбирают колледжи?

Как изменится система отбора в ближайшие годы?

Участники пресс-конференции:

первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин;

омбудсмен в сфере образования Амет Володарский.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

