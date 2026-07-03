09.07.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Киноэкватор — 2026: успехи, провалы и перспективы рынка».



По данным Минкультуры, за первые шесть месяцев 2026 года российские фильмы посмотрели 49,5 млн зрителей, а их совокупные кассовые сборы составили 23,7 млрд рублей, что превышает показатели аналогичного периода прошлого года.



Абсолютным лидером проката стал фильм «Чебурашка 2», собравший более 6 млрд рублей. В число главных хитов также вошли «Простоквашино», «Буратино» и «Сказка о царе Салтане» — все четыре картины преодолели символическую отметку в 1 млрд рублей кассовых сборов.



По итогам первого квартала посещаемость российских кинотеатров выросла примерно на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а общие сборы отрасли достигли рекордных значений. Эксперты связывают этот рост с удачным календарем премьер, увеличением доли семейного кино и сохраняющимся высоким интересом зрителей к отечественным фильмам.



При этом исследование рынка показало, что почти 90% российских фильмов, выпущенных в 2026 году, пока остаются убыточными: высокие бюджеты, значительные расходы на продвижение и ограниченный зрительский интерес не позволили большинству картин вернуть вложенные средства. На этом фоне особенно заметен контраст между несколькими кассовыми хитами, собравшими миллиарды рублей, и основной частью релизов, не сумевших привлечь массовую аудиторию.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Каким стало первое полугодие 2026 года для российского кинопроката?

Какие фильмы стали главными кассовыми лидерами?

Увеличилась ли посещаемость кинотеатров?

Какие зарубежные картины собрали больше всего в российском прокате?

Почему многие дорогостоящие проекты не окупились?

Какие премьеры второго полугодия могут стать кассовыми хитами?



Участники пресс-конференции:



Глава крупнейшей объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин;

Член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев;

Кинокритик Давид Шнейдеров.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

