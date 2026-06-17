22.06.2026 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Страшно красивые: Как погоня за идеальной внешностью приводит к трагедиям».
Индустрия красоты продолжает стремительно расти, а вместе с ней увеличивается спрос на косметологические процедуры, пластические операции, стоматологические услуги и различные инъекционные методики. Однако желание сэкономить или получить быстрый результат нередко приводит людей в нелегальные кабинеты и к специалистам без необходимого медицинского образования и лицензий.
В последние годы в России регулярно фиксируются случаи тяжелых осложнений после проведения косметологических процедур на дому и в подпольных клиниках. Пациенты сталкиваются с инфицированием тканей, деформацией лица, потерей зрения после инъекций, некрозами кожи, серьезными стоматологическими осложнениями и необходимостью длительного дорогостоящего лечения. В некоторых случаях последствия оказываются необратимыми.
По данным судебной статистики и анализа медицинских дел, ежегодно в России рассматриваются тысячи исков о некачественно оказанной медицинской помощи, включая косметологические и пластические процедуры. Такие дела составляют около 3–4% всех гражданских процессов, при этом значительная часть проверенных клиник эстетической хирургии демонстрирует нарушения требований безопасности.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему россияне продолжают доверять свое здоровье сомнительным специалистам?
- Насколько распространены нелегальные косметологические и стоматологические услуги?
- Какие пластические операции сегодня самые востребованные?
- Как отличить лицензированную клинику от мошенников?
- Какие последствия чаще всего возникают после процедур у непрофессионалов и что чаще приходиться переделывать?
- Как социальные сети влияют на популярность опасных услуг красоты?
- Нужно ли ужесточать контроль за рынком эстетической медицины?
- Какова судебная практика?
Участники пресс-конференции:
- член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин;
- врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами;
- заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 13:30
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (916) 107 77 34
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8