22.06.2026 в 13:30 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Страшно красивые: Как погоня за идеальной внешностью приводит к трагедиям».

Индустрия красоты продолжает стремительно расти, а вместе с ней увеличивается спрос на косметологические процедуры, пластические операции, стоматологические услуги и различные инъекционные методики. Однако желание сэкономить или получить быстрый результат нередко приводит людей в нелегальные кабинеты и к специалистам без необходимого медицинского образования и лицензий.

В последние годы в России регулярно фиксируются случаи тяжелых осложнений после проведения косметологических процедур на дому и в подпольных клиниках. Пациенты сталкиваются с инфицированием тканей, деформацией лица, потерей зрения после инъекций, некрозами кожи, серьезными стоматологическими осложнениями и необходимостью длительного дорогостоящего лечения. В некоторых случаях последствия оказываются необратимыми.

По данным судебной статистики и анализа медицинских дел, ежегодно в России рассматриваются тысячи исков о некачественно оказанной медицинской помощи, включая косметологические и пластические процедуры. Такие дела составляют около 3–4% всех гражданских процессов, при этом значительная часть проверенных клиник эстетической хирургии демонстрирует нарушения требований безопасности.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему россияне продолжают доверять свое здоровье сомнительным специалистам?

Насколько распространены нелегальные косметологические и стоматологические услуги?

Какие пластические операции сегодня самые востребованные?

Как отличить лицензированную клинику от мошенников?

Какие последствия чаще всего возникают после процедур у непрофессионалов и что чаще приходиться переделывать?

Как социальные сети влияют на популярность опасных услуг красоты?

Нужно ли ужесточать контроль за рынком эстетической медицины?

Какова судебная практика?

Участники пресс-конференции:

член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин;

врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами;

заслуженный адвокат России, профессор Людмила Айвар.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:30

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (916) 107 77 34

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



