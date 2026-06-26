01.07.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Приемная кампания в вузы — 2026: Новые правила и проходной балл».

В 2026 году система поступления в российские вузы претерпела заметные изменения: обновлены правила подачи документов, механизмы зачисления и распределения мест, а также усилена роль цифровых сервисов поступления. Отдельного внимания заслуживает ситуация со стоимостью обучения и конкуренцией за бюджетные места.

По данным Минобрнауки, средний рост стоимости обучения в российских вузах в 2026 году составил около 10,7% по сравнению с предыдущим годом, при этом в отдельных регионах и вузах повышение достигает до 18%. Эксперты отмечают, что на фоне этого усиливается интерес к бюджетным направлениям, особенно в инженерных, IT и медицинских специальностях.

Среди ключевых нововведений приемной кампании — введение так называемого «дня тишины» в период зачисления, когда абитуриенты не смогут вносить изменения в согласия на поступление, а также уточнение правил подачи заявлений через онлайн-сервисы.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие ключевые изменения введены в приемной компании 2026 года?

Как изменились правила подачи документов в вузы?

На какие направления ожидается самый высокий конкурс?

Насколько в среднем выросла стоимость обучения в 2026 году?

Как распределяются бюджетные места в этом году?

Какие специальности остаются наиболее востребованными?

Участники пресс-конференции:

ректор Государственного университета управления Владимир Строев;

профессор, ректор МосИТИ им. Кобзона Дмитрий Томилин;

проректор по маркетингу и работе с абитуриентами Финансового университета при Правительстве России Светлана Брюховецкая;

Проректор МИРЭА - Российского технологического университета Игорь Рогов.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

