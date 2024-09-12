«Отказов все больше»: Долгосрочные визы россиянам выдают только Франция и Италия

По его словам, долгосрочные визы российским туристам выдают только Франция и Италия.



«Число отказов выросло не более чем на 10%. Зачастую это связано с плохо подготовленными документами, когда вместо билетов прилагались маршрутные квитанции, гостиницы бронировали, а не оплачивали. Самый частый ответ консульства при отказе - формулировка цели поездки. Иногда это вызывает вопросы или является недостаточным для разрешения поездки. Долгосрочные визы дают только Франция и Италия, но только тем, у кого хорошая визовая история. В остальном - краткосрочные визы», - заключил эксперт.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».

