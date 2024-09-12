«Отказов все больше»: Долгосрочные визы россиянам выдают только Франция и Италия
Проверка документов на выдачу шенгенских виз сейчас проводится более тщательно, рассказал в пресс-центре НСН Артур Мурадян.
Франция и Италия выдают российским туристам с хорошей визовой историей долгосрочный шенген, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
«С точки зрения шенгенских виз мы по прежнему наблюдаем сокращение квот, выделяемых на Россию. Здесь надо понимать, что консульства тех стран, которые продолжают нам выдавать шенген, может, и рады обрабатывать больше заявок от россиян, но, к сожалению, мы понимаем, что их за это по голове не гладят. За счет того, что визового потока стало существенно меньше, чем раньше, проверка документов на визу стала проводится более тщательно. Зачастую требования выглядят немного абсурдными. Были случаи отказов из-за уже закончившегося заявленного срока поездки. Обычно дотошнее всего проверяют документы при выдаче краткосрочных туристических виз или выдаче национальных туристических виз», - сказал собеседник НСН.
По его словам, долгосрочные визы российским туристам выдают только Франция и Италия.
«Число отказов выросло не более чем на 10%. Зачастую это связано с плохо подготовленными документами, когда вместо билетов прилагались маршрутные квитанции, гостиницы бронировали, а не оплачивали. Самый частый ответ консульства при отказе - формулировка цели поездки. Иногда это вызывает вопросы или является недостаточным для разрешения поездки. Долгосрочные визы дают только Франция и Италия, но только тем, у кого хорошая визовая история. В остальном - краткосрочные визы», - заключил эксперт.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщали, что в сравнении с 2019 годом доля отказов по шенгенской визе для россиян увеличилась в семь раз. На треть сократилась и доля выдаваемых мультивиз. Общее количество заявок, поданных на шенген в прошлом году в разных странах мира, превысило 10,3 миллиона, что на 37% больше, чем в 2022 году, передает «Радиоточка НСН».
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