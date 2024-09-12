«Обогнали ж/д сообщение»: 75% туристов приехали в Крым и Анапу на личном авто

Число туристов, приезжающих в Крым через новые территории, растет с каждым годом, рассказал в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.

Около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

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«Наблюдается опережающий рост автомобильного прибытия на российские курорты по сравнению с железнодорожным сообщением. Мы видим, что курорты Крыма или город-курорт Анапа на 70-75% заполняются за счет туристов на личном автотранспорте. Поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов. В Крым в этом году порядка 70% туристов приехали на автомобилях, около 20% выбрали железнодорожный транспорт и чуть меньше 10% прибыли на автобусах. Кроме того, 10% туристов на личном авто приехали через новые территории, заехали в Крым с севера. Год назад таких туристов было чрезвычайно мало», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что спрос на отдых в Крыму в этом году рекордно вырос на 25%.

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ФОТО: Сергей Мальгавко / ТАСС
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