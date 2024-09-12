«Обогнали ж/д сообщение»: 75% туристов приехали в Крым и Анапу на личном авто
12 сентября 202413:34
Число туристов, приезжающих в Крым через новые территории, растет с каждым годом, рассказал в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.
Около 75% туристов приехали в Крым на собственном автотранспорте, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«Наблюдается опережающий рост автомобильного прибытия на российские курорты по сравнению с железнодорожным сообщением. Мы видим, что курорты Крыма или город-курорт Анапа на 70-75% заполняются за счет туристов на личном автотранспорте. Поток автотуристов ежегодно растет на десятки процентов. В Крым в этом году порядка 70% туристов приехали на автомобилях, около 20% выбрали железнодорожный транспорт и чуть меньше 10% прибыли на автобусах. Кроме того, 10% туристов на личном авто приехали через новые территории, заехали в Крым с севера. Год назад таких туристов было чрезвычайно мало», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что спрос на отдых в Крыму в этом году рекордно вырос на 25%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Клаву Коку, Бьянку и JONY потребовали признать иноагентами
- «Росатом» построит мини-ГЭС в Киргизии
- Илон Маск заявил, что роботов будет в два раза больше, чем людей
- Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года
- Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении
- Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
- СМИ: Дуров начал сотрудничать с властями Франции
- Среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей
- Автоэксперт рассказал, что запчасти для корейских марок в РФ скоро станут дешевле
- Константин Эрнст рассказал о запуске нового фильма по мотивам «Семи самураев»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru