«От 200 тысяч рублей»: Россияне выбрали ОАЭ и Египет для отдыха осенью

Динамика бронирования осенних туров у операторов увеличилась на 30-85% по сравнению с прошлым годом, заявил в пресс-центре НСН Артур Мурадян.

Российские туристы осенью отправятся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Таиланд, заявил в пресс-центре НСН вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

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«Динамика бронирования у туроператоров увеличилась по сравнению с прошлым годом от 30 до 85%, это говорит о том, что предложение становится более разнообразным. Цены не выросли, в сезон вступают ОАЭ с ценой порядка 200-240 тысяч рублей за семь дней на двоих, Египет с ценой 200-220 тысяч рублей, но с большим выбором мест для перевозки за счет конкуренции египетских и российских перевозчиков. Заявлено большое количество рейсов в Таиланд и на Шри-Ланку», - сказал собеседник НСН.

Ранее основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур» Любовь Слепцова рассказала, что объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов в 2024 году вырос на 46%.

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ФОТО: РИА Новости
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