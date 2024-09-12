«От 200 тысяч рублей»: Россияне выбрали ОАЭ и Египет для отдыха осенью
12 сентября 202415:14
Александра Веснина
Динамика бронирования осенних туров у операторов увеличилась на 30-85% по сравнению с прошлым годом, заявил в пресс-центре НСН Артур Мурадян.
Российские туристы осенью отправятся в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Египет и Таиланд, заявил в пресс-центре НСН вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
«Динамика бронирования у туроператоров увеличилась по сравнению с прошлым годом от 30 до 85%, это говорит о том, что предложение становится более разнообразным. Цены не выросли, в сезон вступают ОАЭ с ценой порядка 200-240 тысяч рублей за семь дней на двоих, Египет с ценой 200-220 тысяч рублей, но с большим выбором мест для перевозки за счет конкуренции египетских и российских перевозчиков. Заявлено большое количество рейсов в Таиланд и на Шри-Ланку», - сказал собеседник НСН.
Ранее основатель и руководитель туристического агентства «Амур Тур» Любовь Слепцова рассказала, что объем бронирований туров на Мальдивы среди российских туристов в 2024 году вырос на 46%.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ВС РФ за двое суток освободили 10 населенных пунктов в Курской области
- Союз пациентов сообщил о рисках из-за новых правил закупок российских лекарств
- На Солнце произошла первая в сентябре вспышка класса Х
- «Ничего зазорного»: Волочкова – о скандале вокруг бренда Ohui
- Избивший баскетболиста Шведа мужчина получил три года колонии
- Утратившим имущество жителям Курской области выплатят по 150 тысяч рублей
- Минобороны: Российские корабли отработали удар ракетами «Калибр»
- СМИ: Патриарх Кирилл обратился к медикам после выступления в завершении крестного хода
- Управляемую авиабомбу ВСУ сбили в Курской области
- Фильм «Мария» с Анджелиной Джоли в роли Марии Каллас покажут в России
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru