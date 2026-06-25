29.06.2026 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Адреналин без риска: Как обеспечивается безопасность на аттракционах».

По оценкам отраслевых исследований, парки развлечений в России ежегодно посещают свыше 30 миллионов человек, при этом в летний сезон приходится значительная часть этого потока — особенно в период школьных каникул и отпусков. На фоне роста посещаемости ежегодно фиксируются инциденты, связанные с травмами и нарушениями правил эксплуатации.

В разных регионах России регулярно происходят несчастные случаи на аттракционах. Чаще всего речь идёт о травмах различной степени тяжести — от ушибов до переломов и госпитализаций. Среди основных причин называются технический износ оборудования, ошибки персонала и нарушение правил безопасности посетителями, а также высокая нагрузка в пик сезона.

Отдельно специалисты обращают внимание на воздействие аттракционов на организм: перегрузки, резкие ускорения и вращения могут вызывать головокружение, тошноту и дезориентацию, а у людей с хроническими заболеваниями — ухудшение самочувствия.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Насколько безопасны аттракционы в летний сезон в России?

Какие факторы чаще всего приводят к инцидентам?

Как осуществляется контроль технического состояния оборудования?

Какие риски для здоровья связаны с использование аттракционов?

Есть ли медицинские ограничения для посетителей?

Какие меры безопасности применяются в парках развлечений?

Участники пресс-конференции:

первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая;

вице-президент Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Виктор Родионов;

генеральный директор АО «РЕГИОНЫ-Энтертейнмент» Михаил Кондратьев.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

