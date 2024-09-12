В АТОР назвали пять самых популярных направлений для туристов внутри России
12 сентября 202414:58
Александра Веснина
В регионе Кавказских Минеральных Вод набирает популярность медицинский туризм, рассказал в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.
Безоговорочным лидером среди российских регионов по популярность у туристов стал Краснодарский край, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«На первом месте, безусловно, Краснодарский край, на втором и третьем местах Москва и Санкт-Петербург, которые борются за вторую строчку. На четвертом месте Крым, на пятом - регион Кавказских Минеральных Вод, там очень популярен медицинский туризм. Сейчас в принципе растет спрос на оздоровление во всех возрастных группах», - сказал собеседник НСН.
Ранее медицинский директор Ассоциации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья Михаил Данилов в пресс-центре НСН заявил, что в санатории все чаще приезжают гости в возрасте от 30 до 40 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru