В АТОР назвали пять самых популярных направлений для туристов внутри России

Порядка десяти рейсов задерживаются на вылет и прилёт в аэропорту Мурманска Пожар возник на крыше одного из цехов танкового завода «Омсктрансмаш» Владимир Путин: 34 государства хотят участвовать в работе БРИКС Вторая фаза активности клещей наступила в центральной части России Джон Бон Джови отговорил женщину прыгать с моста