01.07.2026 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Подростковые интернет-челленджи: как защитить ребенка от опасных трендов?»

Социальные сети ежедневно предлагают подросткам десятки новых трендов и челленджей. Большинство из них безобидны, однако некоторые связаны с серьезным риском для здоровья и даже жизни. Стремление набрать просмотры, получить одобрение сверстников или стать популярным нередко заставляет детей выполнять опасные задания, последствия которых могут быть необратимыми.

По данным исследований, дети и подростки проводят в интернете все больше времени. Согласно исследованию Ofcom, 73% подростков в возрасте 11–17 лет хотя бы раз за последний месяц сталкивались с потенциально опасным контентом в интернете.

Сегодня среди наиболее опасных интернет-челленджей и трендов специалисты выделяют:

Выполнение экстремальных трюков на крышах, железнодорожных объектах и высотных зданиях (руфинг);

Челленджи с удушением («blackout challenge»), которые могут привести к потере сознания и смерти;

Употребление больших доз лекарственных препаратов или бытовых веществ ради съемки роликов;

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Какие интернет челленджи сегодня представляют наибольшую опасность?

Почему подростки соглашаются учувствовать в рискованных трендах?

Как понять, что ребенок вовлечен в опасный челлендж?

Несут ли ответственность интернет платформы за распространение такого контента?

Как сделать пребывание в цифровой среде более безопасной?

Участники пресс-конференции:

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов

Вице-президент саморегулируемой организации Ассоциация предприятий безопасности «Школа без опасности», председатель правления Союза саморегулируемых организацией негосударственной сферы безопасности Сергей Силивончик

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

