«Таиланд дорожает»: АТОР назвал лидеров по туризму для россиян

«По итогам летнего выездного туризма мы видим, что по всем топовым направлениям была стабильность. Турция - безоговорочный лидер, страна получила почти 2,5 миллиона туристов из России в летний период. Думаю, по итогам года Турция приблизится к 6-8 миллионам российских туристов. Стоит отметить, что китайские перевозчики активно показывают заинтересованность в российских туристах. В летний период был популярен Таиланд, который идет на очередной рекорд. По данным тайских властей, по итогам года число российских туристов ожидается на уровне 1,9 миллиона. Рост числа туристов привел к тому, что Таиланд находится в слегка перегретом ценовом предложении, что вызывает ежегодное повышение цен. Если все же тайские авиаперевозчики начнут совершать рейсы в Россию, то может быть и небольшое снижение цен. Также мы наблюдаем расширение полетных программ в Египет. Также летом россияне часто посещали ОАЭ», - сказал собеседник НСН.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что оплачивать туры на Новый год нужно уже сейчас, дальше цены будут только расти, горящих путевок не ожидается, а туристы из других стран могут разобрать места в лучших гостиницах и отелях.

