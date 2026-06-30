Лето без антракта: Почему не все театры закрыли сезон?

02.07.2026 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Лето без антракта: Почему не все театры закрыли театральный сезон?»



Традиционно летние месяцы считаются временем театрального затишья: многие театры завершают сезон, уходят на каникулы, проводят ремонт сценических площадок или отправляются на гастроли. Однако в последние годы эта практика постепенно меняется. Все больше театров продолжают работать даже летом, сохраняя репертуарные спектакли, выпуская премьеры, организуя фестивали, концерты и проекты под открытым небом. Этому способствует высокий зрительский спрос, развитие внутреннего туризма и стремление учреждений культуры сохранить контакт с аудиторией круглый год.



По данным столичных учреждений культуры, интерес россиян к театру продолжает расти. Только московские театры за прошлый год посетили около 5 миллионов зрителей, а количество показанных спектаклей превысило 25 тысяч, что стало одним из лучших показателей за последние годы. Высокий спрос побуждает многие театры пересматривать традиционный календарь сезона и активнее работать летом. Уже третий год подряд московские улицы превращаются в театральные площадки благодаря Международному открытому фестивалю «Театральный бульвар». Вход на большинство мероприятий свободный.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:



Почему многие театры отказались от летнего перерыва?

Как «Театральный бульвар» меняет индустрию?

Насколько экономически оправдана работа летом?

Сколько зрителей посещает театры летом?

Как меняется репертуар в летний сезон?

Какие форматы и жанры наиболее популярны летом?

Что ждать зрителям в ближайшем театральном сезоне?

Участники пресс-конференции:



Директор театра "Ленком" и Театра на Юго-Западной Дмитрий Берестов;

Директор Театра Моссовета Алексей Черепнев;

Российский режиссёр театра, кино и телевидения, актер Сергей Алдонин;

Заслуженный артист РФ, заместитель художественного руководителя Театра кошек Куклачёва Дмитрий Куклачев;

Куратор культурных городских проектов, арт -куратор фестиваля музея декоративного искусства «Русский КоТ» Мария Гальперина;

Директор Театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 15:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

