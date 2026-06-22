23.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Криптокатастрофа – 2026: Сколько потеряли инвесторы и кто заработал на панике»

В 2026 году криптовалютный рынок переживает один из самых тяжелых периодов со времен краха FTX (онлайн-сервис обмена цифровых валют). Биткоин, который осенью 2025 года достиг исторического максимума около 126 тысяч долларов, к июню 2026 года потерял более 45–50% своей стоимости и опускался ниже отметки 62 тысячи долларов. Многие популярные альткоины подешевели еще сильнее — на 40–70%, а общая капитализация крипторынка сократилась почти вдвое, что привело к многомиллиардным потерям инвесторов по всему миру.

Лишь за первые дни июньского обвала были принудительно закрыты позиции трейдеров более чем на 3 млрд долларов, а в отдельные сутки объем ликвидаций превышал 1,7 млрд долларов. Эксперты связывают падение с оттоком средств из криптовалютных ETF (биржевой инвестиционный фонд), снижением интереса институциональных инвесторов и общей неопределенностью на финансовых рынках.

Одновременно растет и активность криптомошенников. По данным Банка России, только за первый квартал 2026 года злоумышленники похитили у физических и юридических лиц в России свыше 7,39 млрд рублей. Хотя эта статистика включает все виды дистанционного мошенничества, эксперты отмечают стремительный рост схем с использованием криптовалют, фальшивых инвестиционных платформ и поддельных криптобирж.



В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Почему криптовалюта так резко подешевела в 2026 году?

Сколько потеряли трейдеры во время июньского обвала?

Почему миллионы инвесторов продолжают вкладывать средства в цифровые активы, несмотря на высокие риски?

Какие ошибки чаще всего совершают начинающие инвесторы?

Насколько защищены россияне от криптомошенников?

Можно ли вернуть украденную криптовалюту?

Как изменится рынок до конца 2026 года?

Участники пресс-конференции:

интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;

директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;

эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

