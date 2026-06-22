23.06.2026 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Криптокатастрофа – 2026: Сколько потеряли инвесторы и кто заработал на панике»
В 2026 году криптовалютный рынок переживает один из самых тяжелых периодов со времен краха FTX (онлайн-сервис обмена цифровых валют). Биткоин, который осенью 2025 года достиг исторического максимума около 126 тысяч долларов, к июню 2026 года потерял более 45–50% своей стоимости и опускался ниже отметки 62 тысячи долларов. Многие популярные альткоины подешевели еще сильнее — на 40–70%, а общая капитализация крипторынка сократилась почти вдвое, что привело к многомиллиардным потерям инвесторов по всему миру.
Лишь за первые дни июньского обвала были принудительно закрыты позиции трейдеров более чем на 3 млрд долларов, а в отдельные сутки объем ликвидаций превышал 1,7 млрд долларов. Эксперты связывают падение с оттоком средств из криптовалютных ETF (биржевой инвестиционный фонд), снижением интереса институциональных инвесторов и общей неопределенностью на финансовых рынках.
Одновременно растет и активность криптомошенников. По данным Банка России, только за первый квартал 2026 года злоумышленники похитили у физических и юридических лиц в России свыше 7,39 млрд рублей. Хотя эта статистика включает все виды дистанционного мошенничества, эксперты отмечают стремительный рост схем с использованием криптовалют, фальшивых инвестиционных платформ и поддельных криптобирж.
В ходе пресс-конференции участники обсудят:
- Почему криптовалюта так резко подешевела в 2026 году?
- Сколько потеряли трейдеры во время июньского обвала?
- Почему миллионы инвесторов продолжают вкладывать средства в цифровые активы, несмотря на высокие риски?
- Какие ошибки чаще всего совершают начинающие инвесторы?
- Насколько защищены россияне от криптомошенников?
- Можно ли вернуть украденную криптовалюту?
- Как изменится рынок до конца 2026 года?
Участники пресс-конференции:
- интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев;
- директор по стратегии в инвестиционной компании «ФИНАМ» Ярослав Кабаков;
- эксперт по финансовым рынкам, основатель компании CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало пресс-конференции в 12:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 (903) 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8