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Бензин — не единственная причина: Почему цены в стране растут быстрее ожиданий

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Начало конференции

10:00

7 июля 2026

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2

аккредитация журналистов

8 (903) 594 54 37

07.07.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится круглый стол на тему: «Бензин — не единственная причина: Почему цены в стране растут быстрее ожиданий».

За 6 месяцев года бензин подорожал почти на 12%. Однако эффект не ограничился новым уровнем цен и дефицитом на заправках. Топливный кризис продолжает разгонять инфляцию и отдаляет достижение желаемых темпов снижения ключевой ставки ЦБ.

Однако бензин — не единственный источник ценового давления: дополнительный инфляционный импульс исходит и от других сфер. В их числе — рынок алюминия, где проблема, хотя и оказалась в фокусе внимания ФАС, но до сих пор не решена. Речь идёт о применяющейся на протяжении нескольких лет модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Это влияет на ситуацию в строительстве, машиностроении, энергетике, медицине, тормозит реализацию госпрограмм и усиливает рост цен, поскольку стоимость алюминия транслируется в самые массовые товарные категории.

В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы:

  • Как долго продлится нынешний виток удорожания топлива и какие инструменты позволят его остановить?
  • Что общего у кризисных явлений на бензиновом и алюминиевом рынках?
  • Почему стоимость алюминия для российских предприятий остается выше экспортной и какие меры помогут это исправить?
  • Как изменение ценовой политики в отношении металла скажется на стоимости продукции для бизнеса и конечных потребителей?

Участники круглого стола:

  • заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;
  • директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов;
  • генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 10:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

ФОТО: AP/TASS

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