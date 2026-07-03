07.07.2026 в 10:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» состоится круглый стол на тему: «Бензин — не единственная причина: Почему цены в стране растут быстрее ожиданий».



За 6 месяцев года бензин подорожал почти на 12%. Однако эффект не ограничился новым уровнем цен и дефицитом на заправках. Топливный кризис продолжает разгонять инфляцию и отдаляет достижение желаемых темпов снижения ключевой ставки ЦБ.



Однако бензин — не единственный источник ценового давления: дополнительный инфляционный импульс исходит и от других сфер. В их числе — рынок алюминия, где проблема, хотя и оказалась в фокусе внимания ФАС, но до сих пор не решена. Речь идёт о применяющейся на протяжении нескольких лет модели ценообразования, при которой внутренние потребители приобретают металл дороже, чем экспортёры. Это влияет на ситуацию в строительстве, машиностроении, энергетике, медицине, тормозит реализацию госпрограмм и усиливает рост цен, поскольку стоимость алюминия транслируется в самые массовые товарные категории.



В ходе круглого стола эксперты ответят на вопросы:

Как долго продлится нынешний виток удорожания топлива и какие инструменты позволят его остановить?

Что общего у кризисных явлений на бензиновом и алюминиевом рынках?

Почему стоимость алюминия для российских предприятий остается выше экспортной и какие меры помогут это исправить?

Как изменение ценовой политики в отношении металла скажется на стоимости продукции для бизнеса и конечных потребителей?



Участники круглого стола:

заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов;

директор Института нового общества, руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов;

генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.



Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.



Начало пресс-конференции в 10:00



Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:



8 (903) 594 54 37



Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

