«Часть экономики»: Средний чек отдыха в России вырос больше чем на 20%

Гостиницы в России этим летом подорожали на 15-20%, авиаперевозки - на 20-25%, заявил в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.

Средний чек на отдых в России вырос на 20-22% из-за удорожания всех элементов туристического продукта, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

АТОР: Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето 2024 года
«Ни для кого не секрет, что цены выросли. Мы оцениваем рост стоимости отелей в 15-20% по сравнению с летом 2023 года. Авиаперевозка подорожала на 20-25%. Средний чек вырос на 20-22% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Это достаточно грустно для туристов, но туризм - часть экономики, мы не можем защитить туристов от этого удорожания, поскольку дорожают все элементы туристического продукта», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в пресс-центре НСН заявил, что спрос на отдых в Крыму в этом году рекордно вырос на 25%.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ЦеныТуризмВнутренний ТуризмПутешествия

Горячие новости

Все новости

партнеры