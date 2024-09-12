«Стамбул теряет позиции»: Россияне стали реже ездить в один из ключевых городов Турции
Российские туристы стали реже ездить в Стамбул из-за экономических проблем в стране, рассказал в пресс-центре НСН Артур Мурадян.
Стамбул лишился части транзитных перевозок, а экономика Турции в целом находится под сильным инфляционным давлением, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.
«Началось падение объемов поездок в Стамбул. Это связано с факторами потери части транзитных перевозок, например, мексиканских. Плюс дороговизна самой перевозки. Мы видим, что экономика Турции находится под существенным давлением со стороны инфляции, поэтому все эти факторы пока негативно сказываются на турпотоке в Стамбул. Само направление понимает это. Турции следовало бы начать стандартизировать форматы предлагаемого отдыха», - сказал собеседник НСН.
Ранее Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.
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