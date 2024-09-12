АТОР: Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето 2024 года
Турпоток по России ежегодно растет на 6-8%, заявил в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.
Российские туристы до 1 марта 2024 года выкупили 35% летнего размещения, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
«За это лето российские туристы совершили около 50 миллионов поездок по России, что дает нам основание полагать, что итоговая цифра за год составит 100 миллионов поездок. Огромная цифра, пару лет назад о ней невозможно было мечтать. Мы видим ежегодный рост турпотока по России на 6-8%. Хочется отметить, что в этом году мы наблюдаем раннее бронирование: до 1 марта было выкуплено до 35% летнего размещения. Обычно люди бронируют отдых заранее, чтобы сэкономить. Также хочется подчеркнуть доверие россиян к туроператорам, которым туристы доверяют свои деньги», - сказал собеседник НСН.
Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чалый: Россия и Украина могли договориться весной 2022 года
- Режиссер Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на Variety за статью о его поведении
- Главу «Ленбытхима» задержали по делу о хищениях при исполнении гособоронзаказа
- СМИ: Дуров начал сотрудничать с властями Франции
- Среднесуточные мировые поставки нефти выросли на 80 тысяч баррелей
- Автоэксперт рассказал, что запчасти для корейских марок в РФ скоро станут дешевле
- Константин Эрнст рассказал о запуске нового фильма по мотивам «Семи самураев»
- Адвокат заявила, что Бакальчук намерен помириться с женой и сохранить брак
- Спрос на строящееся жилье в Москве упал вдвое за год
- СМИ: Экс-мэр Сочи Копайгородский ушел добровольцем на СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru