АТОР: Туристы совершили 50 млн поездок по России за лето 2024 года

Турпоток по России ежегодно растет на 6-8%, заявил в пресс-центре НСН Сергей Ромашкин.

Российские туристы до 1 марта 2024 года выкупили 35% летнего размещения, рассказал в пресс-центре НСН вице-президент по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.

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«За это лето российские туристы совершили около 50 миллионов поездок по России, что дает нам основание полагать, что итоговая цифра за год составит 100 миллионов поездок. Огромная цифра, пару лет назад о ней невозможно было мечтать. Мы видим ежегодный рост турпотока по России на 6-8%. Хочется отметить, что в этом году мы наблюдаем раннее бронирование: до 1 марта было выкуплено до 35% летнего размещения. Обычно люди бронируют отдых заранее, чтобы сэкономить. Также хочется подчеркнуть доверие россиян к туроператорам, которым туристы доверяют свои деньги», - сказал собеседник НСН.

Ранее вице-президент по международному туризму Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что прямое авиасообщение увеличит спрос среди россиян на поездки в Саудовскую Аравию, на данный момент 80% поездок приходится на религиозный туризм, но регион делает все для привлечения путешественников.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Полегенько
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