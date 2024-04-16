17.04.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Электросамокаты с госномерами: Есть ли результаты?»

26 марта Дептранс Москвы объявил об открытии сезона электросамокатов — к 2025 году их общее число в России превысит 400 000. Cпикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сейчас в Москве и ряде других городов фиксируется двукратный рост числа аварий с участием электросамокатов. В то же время он обратил внимание, что с 1 марта 2023 года на территории РФ действуют специальные правила для данного вида транспорта. Однако, по словам спикера, их нарушение не ведет к привлечению лихачей к ответственности.

Из-за этого руководства регионов попросили внести изменения в КоАП РФ и тем самым обезопасить граждан. Председатель Госдумы РФ подчеркнул, что вместе с нарушителями ответственность должны нести и сами компании.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

Как введение госномеров повлияло на статистику ДТП?

Какие изменения в законодательстве вступили в силу в этом сезоне относительно СИМ?

Какие тренды этого сезона можно наблюдать?

В каком случае может наступить уголовная ответственность для «самокатчика»?

Кто сегодня контролирует то, как «самокатчики» выполняют правила дорожного движения?

Как найти «самокатчика», сбежавшего с места ДТП?

Участники пресс-конференции:

Председатель Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко;

Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман;

Член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов;

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



