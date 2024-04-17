«Как с БПЛА»: В Госдуме предложили сделать обязательной регистрацию самокатов
Алексей Диденко заявил НСН, что регистрация может проходить через госуслуги, процесс должен быть быстрым и понятным.
Регистрация электросамокатов может проходить через госуслуги, процесс должен быть быстрым и понятным, но обязательным для всех, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН.
«Регистрация самокатов добровольная, компании крупные сами добровольно этим занимаются. Регистрация – это правильный пункт, но личных самокатов это вообще пока не касается. Знак должен быть видимым и распознаваемым. Если мы говорим о БПЛА, они обязательно регистрируются сегодня, в том числе любительские дроны, дроны для съемки. Они регистрируются через госуслуги, собственник получает государственный номер. Что касается СИМ, их нужно видеть в потоке, в движении. Должен быть стандарт – шрифт, материал. В перспективе сделать эту регистрацию нужно обязательной, есть успешная практика в области беспилотников. Эта процедура должна быть простой и недорогой», - рассказал он.
В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил ранее член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.
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