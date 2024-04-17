«С 14 лет»: В России призвали ввести водительские права для электросамокатов
Петр Шкуматов заявил НСН, что только ответственность водителей СИМ позволит решить проблему с нарушениями.
В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.
«Для начала нужно повышать ответственность у водителей СИМ. Это сегодня официально транспортные средства, которым не нужна страховка и водительское удостоверение. Процентов 80 ситуаций будут решены, когда у водителей будут атрибуты ответственности. Водитель должен будет купить страховку. Он должен будет получить водительское удостоверение категории М, можно ввести даже отдельную категорию – С, чтобы ее можно было получить с 14 лет»,- объяснил он.
Крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров, чтобы не было агрессивной езды, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН. Он отметил, что для использования индивидуальных средств мобильности не нужны документы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru