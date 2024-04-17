Количество поездок на электросамокатах приблизится к полумиллиарду в 2024 году

Количество поездок на электросамокатах в России приблизится к полумиллиарду в 2024 году, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

«Всем казалось, что электросамокаты – это забава, развлечение. Но понятно, что теперь это не просто забава. За прошлый сезон у нас было 210 миллионов поездок, это только прокатные электросамокаты. Это говорит о том, что средства индивидуальной мобильности прочно вошли в нашу жизнь, в наш транспортный сценарий. В этом сезоне количество поездок будет приближаться к полумиллиарду. Электросамокаты могут принести благо городам, если этим вопросом заниматься и вести диалог с прокатчиками», - заключила она.

Регистрация электросамокатов может проходить через госуслуги, процесс должен быть быстрым и понятным, но обязательным для всех, заявил ранее председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН.

