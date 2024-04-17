В Госдуме не поддержали штраф в 30 тысяч рублей за пьяную езду на самокате

Штраф для водителей электросамокатов за пьяную езду в 30 тысяч рублей будет необоснованно большим, вводить подобную ответственность так резко нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН.

«Нужно признать, что сейчас вопрос в части административной ответственности недостаточно урегулирован. Здесь должны быть довольно серьезные штрафы, количество средств растет, число пользователей растет. Когда мы говорим о вопросах ответственности, всегда нужно соизмерять степень общественной опасности и размер штрафа. 30 тысяч – много или мало? Это очень дискуссионный вопрос. Штрафы так резко не повышаются и точно не вводятся, как снег на голову. Это в полтора раза выше МРОТ. Хотя, конечно, это страшное деяние – пьяная езда на таких средствах. Нужно другие предусматривать варианты ответственности – возможно, конфискация самоката или запрет на дальнейшее использование», - рассказал он.

Группа сенаторов Совета Федерации внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий для пользователей электросамокатов штрафы до 30 тыс. рублей за пьяную езду и другие нарушения. Об этом сообщил ТАСС соавтор документа член комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.



