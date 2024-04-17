«Хаос вместо денег»: В отрасли сообщили об отсутствии инфраструктуры для СИМ
Ксения Эрдман заявила НСН, что велосипеды сегодня могут ездить по дороге, а самокаты – по тротуару, что создает хаос.
В России нет подходящей инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности, что приводит к хаосу на дорогах и в пешеходных зонах, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.
«Подходящей инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в России практически нет. Ее критически мало. Велосипедам позволили перемещаться при отсутствии инфраструктуры на проезжую часть. Средство индивидуальной мобильности может перемещаться в пешеходную зону. Конечно, из-за этого возник хаос. Это неудобно всем. В дорожной карте прописан пункт по развитию инфраструктуры, но пока нет механизма, по которому города могут взыскивать средства на это строительство. У регионов нет на это денег», - отметила она.
Также Эрдман призвала разобраться с велосипедами курьеров, которые почему-то ездят только по тротуарам.
«Что касается курьерских электровелосипедов, которые решили отнести себя к СИМ и ездят про тротуарам, с ними надо что-то делать. Для них нужны свои правила, своя должна быть категория», - заключила она.
Крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров, чтобы не было агрессивной езды, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН. Он отметил, что для использования индивидуальных средств мобильности не нужны документы.
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