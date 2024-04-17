Пользователям электросамокатов напомнили о страховых случаях

Все поездки на прокатных самокатах сегодня застрахованы, в случае ДТП надо обязательно звонить в поддержку, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

«На данный момент все поездки на прокатных самокатах застрахованы. Это важно знать. У всех операторов есть два вида страховок – добровольная и принудительная. Принудительная включается в начале поездки. Добровольная оплачивается дополнительно. Если случилось какое-то происшествие, необходимо позвонить в службу поддержки сервиса, описать всю ситуацию и воспользоваться своим правом на страховой случай», - рассказала она.

В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил ранее член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.

