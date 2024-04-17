Пользователям электросамокатов напомнили о страховых случаях
Все поездки на прокатных самокатах сегодня застрахованы, напомнила в эфире НСН Ксения Эрдман.
Все поездки на прокатных самокатах сегодня застрахованы, в случае ДТП надо обязательно звонить в поддержку, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.
«На данный момент все поездки на прокатных самокатах застрахованы. Это важно знать. У всех операторов есть два вида страховок – добровольная и принудительная. Принудительная включается в начале поездки. Добровольная оплачивается дополнительно. Если случилось какое-то происшествие, необходимо позвонить в службу поддержки сервиса, описать всю ситуацию и воспользоваться своим правом на страховой случай», - рассказала она.
В России необходимо ввести отдельную категорию прав для водителей электросамокатов, а также страховку, заявил ранее член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном
- Лолита заявила, что Пугачева раскритиковала ее за участие в «голой вечеринке»
- Роскосмос: Корабль «Прогресс МС-27» отправится к МКС в мае
- В Крыму передали в суд дело о гибели журналистки Бабаевой
- Wildberries начнет продажу автомобилей
- «Все так живут»: Представлен арт о проблеме домашнего насилия
- Попова: высока вероятность появления нового вируса гриппа с высокой патологией
- Под Красноярском сошли с рельсов два вагона грузового поезда
- Совфед назначил Подносову председателем Верховного суда
- СМИ: Певица Манижа лишилась концертов после слов о публичной пытке террористов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru