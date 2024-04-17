«Привезти за пять минут»: Страхование курьеров призвали возложить на службы доставок

Сегодня курьеры не могут соблюдать ПДД из-за требований к срокам доставки, страховать работников должны платформы, заявил член общественного совета ГУ МВД Петр Шкуматов в пресс-центре НСН.

«Стандарт доставки курьеров такой, что доставщики не могут соблюдать правила дорожного движения. Они должны вам привести молоко домой за пять минут. Стандарты не предполагают соблюдения правил ПДД. За пять минут доехать от склада до квартиры клиента невозможно физически. Если курьер опаздывает, он получает штраф. Курьер ничего не может с этим сделать. Сами курьерские службы должны страховать ответственность всех своих подрядчиков, водителей электровелосипедов, которые как электромотоциклы. Компенсацию курьер выплатить не может, у него нет денег. Вопрос к самим службам доставки», - отметил он.

Крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров, чтобы не было агрессивной езды, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН. Он отметил, что для использования индивидуальных средств мобильности не нужны документы.

