«Проводить рейды»: В Госдуме призвали обучать курьеров правилам дорожного движения
Алексей Диденко заявил НСН, что крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров, чтобы не было агрессивной езды на самокатах и велосипедах.
Крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров, чтобы не было агрессивной езды, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН. Он отметил, что для использования средств индивидуальной мобильности не нужны документы.
«Для средств индивидуальной мобильности вообще не нужны какие-то документы. Крупные доставщики должны проводить рейды, обучать своих курьеров. В сфере доставки есть над чем работать. Вызывающая и агрессивная езда очень часто встречается, что вызывает опасения. Работа должным образом в этой среде не ведется. Мы должны подумать, как наладить корпоративные стандарты, чтобы с людьми работали, чтобы курьеры знали правила дорожного движения. Также нужна профилактика употребления алкоголя. Не всегда это только государственное регулирование», - отметил он.
26 марта Дептранс Москвы объявил об открытии сезона электросамокатов — к 2025 году их общее число в России превысит 400 000. Cпикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что сейчас в Москве и ряде других городов фиксируется двукратный рост числа аварий с участием электросамокатов. В то же время он обратил внимание, что с 1 марта 2023 года на территории РФ действуют специальные правила для данного вида транспорта. Однако, по словам спикера, их нарушение не ведет к привлечению лихачей к ответственности.
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