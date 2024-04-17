«Ловить некому»: Пьяную езду на электросамокатах не сочли массовой проблемой

Езда по пешеходному переходу и езда вдвоем – это два самых массовых нарушения при использовании электросамокатов, заявила директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН.

«Человек, управляющий в пьяном виде, представляет опасность для себя и окружающих. Но есть ощущение, что мы начали с конца списка. Пьяная езда – это не самое массовое нарушение на электросамокате. Кто их будет отлавливать? Это очень большой вопрос. Потому что на данный момент сотрудники ГИБДД не готовы брать на себя эту задачу. Более массовыми нарушениями являются езда по пешеходному переходу, когда нужно спешиваться, езда вдвоем. Отдельный котел должен быть приготовлен для тех родителей, которые перед собой ставят детей. Так делать нельзя, это очень опасно», - рассказала она.

Штраф для водителей электросамокатов за пьяную езду в 30 тысяч рублей будет необоснованно большим, вводить подобную ответственность так резко нельзя, заявил председатель комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Диденко в пресс-центре НСН.



