31.08.2022 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг заместителя Председателя Госдумы Бориса Чернышова на тему: «Что изменится в российской системе образования с 1 сентября?»

В новом учебном году 28 столичных школ и детских садов откроют свои двери. Ожидается рекордное количество первоклассников - 119 тысяч сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. С 1 сентября 2022 года учебная неделя во всех школах будет начинаться с торжественной церемонии поднятия флага и исполнения гимна. Российские школьники начнут учебный год 1 сентября в традиционном очном формате, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что это правило коснется всех школ, за исключением нескольких учебных заведений, находящихся в зоне ЧС или в приграничных с Украиной районах.

Во время брифинга планируется обсудить следующие вопросы:

Как в этом году осуществлялась подготовка первоклассников к школе?

Какие нововведения ждут детские сады, школы и вузы?

Какие изменения ждут сферу образования с 1 сентября?

Готовы ли школы к новому учебному году?

Какие новые профессии появились в вузах и колледжах в этом году?

Сколько абитуриентов поступило в вузы?

На сколько конкурсный отбор отличался в этом году?

Ожидают ли учебные заведения коронавирусные ограничения в этом году?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 12:00

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Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

