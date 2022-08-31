«Дети станут лучше»: Чернышов об уроках волонтерства в школах

Дети должны понимать, что значит помогать людям, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов. 

Курс волонтерства в школах должен быть в формате факультативов, следует сделать два занятия – практическое и теоретическое, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.

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«Этот курс (волонтерства – ред. НСН) не должен быть в формате «каждый день по пять уроков», чтобы они сидели и изучали истории конкретных волонтеров. Нет, это факультатив, который станет возможностью для ребят попробовать волонтерство, почувствовать, что такое помогать людям, что такое получать, отдавая. Нужно просто заинтересовать, показать, что это такое. Два занятия – теоретическое, что нужно делать, а практическое – сходить в дом престарелых, или в медицинское заведение, где нужна помощь, или, например, помочь своим сверстникам из Донбасса. Дети, которые пройдут этот небольшой курс, станут лучше. Мы видим это на конкретных примерах: такие дети становятся собраннее, по-другому смотрят на мир и на жизнь», - сказал Чернышов.

Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН отмечал, что российские учителя тратят огромное количество времени на заполнение различных отчетов вместо того, чтобы заниматься подготовкой к занятиям.

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ФОТО: РИА Новости / Данил Айкин
ТЕГИ:ШколаВолонтерыРоссия
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