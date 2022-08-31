«Баллы по ЕГЭ упали!»: Чернышов заявил об ухудшении качества образования

«Мы видим, как меняется восприятие системы образования в нашей стране. Снова растет интерес к рабочим специальностям, к вопросам, связанным с техническим образованием. Но кампания по аттестации, по сдаче ЕГЭ в этом году нам показала, что есть вопросы: качество образования в школах немного ухудшилось. Баллы по ЕГЭ упали! Это такой звоночек для нас для все: куда мы движемся в системе образования?», - сказал Чернышов.

Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН отмечал, что ключевыми вопросами в преддверии нового учебного года являются ограничение количества бумажных отчетов для учителей, вопросы материально-технической оснащенности школ, а также вопросы подготовки единых учебников по русскому языку, истории и обществознанию.

