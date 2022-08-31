«Баллы по ЕГЭ упали!»: Чернышов заявил об ухудшении качества образования
Восприятие системы образования в России начало меняться, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Качество образования в российских школах ухудшилось, баллы по ЕГЭ начали падать, снова начал расти интерес к рабочим специальностям, заявил заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Мы видим, как меняется восприятие системы образования в нашей стране. Снова растет интерес к рабочим специальностям, к вопросам, связанным с техническим образованием. Но кампания по аттестации, по сдаче ЕГЭ в этом году нам показала, что есть вопросы: качество образования в школах немного ухудшилось. Баллы по ЕГЭ упали! Это такой звоночек для нас для все: куда мы движемся в системе образования?», - сказал Чернышов.
Ранее Борис Чернышов в пресс-центре НСН отмечал, что ключевыми вопросами в преддверии нового учебного года являются ограничение количества бумажных отчетов для учителей, вопросы материально-технической оснащенности школ, а также вопросы подготовки единых учебников по русскому языку, истории и обществознанию.
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