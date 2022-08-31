В Госдуме отреагировали на запрет смартфонов на школьных уроках

Если учителя будут отбирать у учеников телефоны во время урока, то другие учащиеся могут снимать это на камеру и выкладывать в интернет, после чего начнется эмоциональное давление на педагога, необходимо защитить учителей от этого, сказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.