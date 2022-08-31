В Госдуме отреагировали на запрет смартфонов на школьных уроках
Если запретить использование телефонов на уроках, учителя смогут их отбирать, но детям это явно не понравится, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Если учителя будут отбирать у учеников телефоны во время урока, то другие учащиеся могут снимать это на камеру и выкладывать в интернет, после чего начнется эмоциональное давление на педагога, необходимо защитить учителей от этого, сказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«А какие полномочия мы даем учителю сегодня? У ребенка есть мобильный, учитель его отбирает на уроке. Что будет за это учителю, особенно в интернет пространстве? Кто-то же будет это снимать на камеру и выкладывать, а вся предыстория отношений с учителем останется за скобками. Выложат один момент! И что будут писать в комментариях? Какое будет эмоциональное и психологическое давление на этого учителя? В преддверии Года педагога-учителя мы должны ответить на вопрос: какой статус у российского учителя?», - сказал Чернышов.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания заявил, что российским школьникам в новом учебном году запретят использовать мобильные телефоны на уроках.
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