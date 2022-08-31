В Госдуме рассказали, как будет проходить обучение в школах Донбасса

«Россия делает все необходимое, чтобы 1 сентября все запустилось, работало слаженно, четко. Там, где невозможно работать (очно – прим. НСН), будет дистанционный формат обучения. Где возможно – все запустится 1 сентября. Например, издательство «Просвещение» отправляет десятки тысяч комплектов учебников на Донбасс ребятам. Полностью оборудуются классы, готовятся школы, компьютерные классы, классы для проведения экспериментов по химии и физике – все этого готово благодаря ряду субъектов РФ, волонтерским и благотворительным организациям. Все готовится, чтобы уже завтра дети нормально пошли в свои школы. Я благодарен Минстрою и Минпросвещения: школы, которые невозможно было запустить, завтра принимают детей в чистых, красивых, теплых, нормально оборудованных классах», - сказал Чернышов.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты.

