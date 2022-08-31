В Госдуме рассказали, как будет проходить обучение в школах Донбасса
Россия сделала много для того, чтобы дети учились в чистых, оборудованных классах, отметил в эфире НСН депутат Борис Чернышов.
Россия делает все необходимое для того, чтобы школы Донбасса работали с 1 сентября в нормальном режиме, а там где это будет невозможно – будет дистанционный формат обучения, рассказал заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в пресс-центре НСН.
«Россия делает все необходимое, чтобы 1 сентября все запустилось, работало слаженно, четко. Там, где невозможно работать (очно – прим. НСН), будет дистанционный формат обучения. Где возможно – все запустится 1 сентября. Например, издательство «Просвещение» отправляет десятки тысяч комплектов учебников на Донбасс ребятам. Полностью оборудуются классы, готовятся школы, компьютерные классы, классы для проведения экспериментов по химии и физике – все этого готово благодаря ряду субъектов РФ, волонтерским и благотворительным организациям. Все готовится, чтобы уже завтра дети нормально пошли в свои школы. Я благодарен Минстрою и Минпросвещения: школы, которые невозможно было запустить, завтра принимают детей в чистых, красивых, теплых, нормально оборудованных классах», - сказал Чернышов.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявлял, что общеобразовательные школы в ДНР и ЛНР уже с 1 сентября могут перейти на российские образовательные стандарты.
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