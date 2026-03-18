19.03.2026 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится брифинг Заслуженного врача России, врача-эпидемиолога, Академика РАН, Заместителя Президента Российской Академии Образования Геннадия Онищенко на тему: «Весенний грипп: Какие вирусы угрожают здоровью россиян?»

В России отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом, однако активная циркуляция респираторных вирусов весной продолжается. Как говорят эксперты, эпидсезон гриппа и ОРВИ в столице будет продолжаться как минимум до середины следующего месяца, а активная циркуляция вирусов сохранится до конца марта – начала апреля. За первую неделю марта показатели заболеваемости вирусами увеличились как минимум в 20 субъектах России. Специалисты связывают повышение заболеваемости с резкими перепадами температур и ослаблением иммунитета в межсезонье.

Также в нескольких регионах России, например, во Владимирской, Пензенской и Тамбовской областях продолжают фиксировать случаи заражения гонконгским гриппом.

В ходе брифинга будут обсуждаться следующие вопросы:

Какая сегодня эпидемиологическая обстановка в России?

Почему грипп считают главной инфекционной угрозой в 2026 году?

Почему гонконгский грипп снова возвращается?

Есть ли предпосылки к новой пандемии гонконгского гриппа?

Почему весна – сезон депрессий?

Брифинг состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

