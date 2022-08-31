Чернышов назвал приоритетные вопросы в преддверии учебного года

«Ключевые задачи сегодня – это вопросы, связанные с бюрократической нагрузкой на педагогов, это тот закон, который приняла Госдума в трех чтениях. Он ограничивает количество отчетов, бумаг и циркуляров, которые приходят в школу. Учителя вместо того, чтобы работать с детьми и заниматься образованием, занимались описками. Такая же история в СПО и других уровнях образования. Это также вопросы материально-технической оснащенности школ: всем ли хватает учебников и новые ли они. Сейчас мы проводим мониторинг и видим, что многие регионы готовы предоставить учебники 20-летней давности. Также это вопросы подготовки в ближайшем будущем единых учебников по русскому языку, истории и обществознанию. Это те необходимые, значимые позиции и вопросы, которые сегодня у нас на повестке с точки зрения парламентского контроля и законотворческих инициатив», - сказал Чернышов.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе общероссийского родительского собрания заявил, что российским школьникам в новом учебном году запретят использовать мобильные телефоны на уроках.

