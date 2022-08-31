«Головы не поднять!»: В Госдуме придумают, как сделать субботу выходным для школьников

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов отреагировал на вопрос о полном переходе школ на пятидневку: сейчас в некоторых школах дети учатся и по субботам.

По мнению депутата, для начала нужно разобраться с нагрузкой на учебные заведения.

«Всё зависит от нагрузки на учебное заведение. Если у школы есть всё необходимое, там учатся пять дней в неделю. Соответственно, нужно стремится к этому. Решить проблему с третьей сменой, установить пятидневку. Дети сильно устают, их образование ведь не заканчивается в школе: потом они идут в музыкальную школу, спортивную, по своим профилям… Потом они учат уроки дома и только часов в 10 вечера могут поднять голову. А уже темно, нельзя погулять», - поддержал стремление школьников к пятидневке парламентарий в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее Борис Чернышов назвал большой проблемой школьного образования бюрократизацию, заставляющую учителей заниматься избыточной отчетности, и рассказал о законе, который снизит «бумажную» нагрузку на педагогов.

