«Головы не поднять!»: В Госдуме придумают, как сделать субботу выходным для школьников

Школьники сильно устают от образовательной нагрузки, поэтому необходимо придумать, как избавить их от уроков по субботам, сказал НСН Борис Чернышов.

Зампредседателя Госдумы Борис Чернышов отреагировал на вопрос о полном переходе школ на пятидневку: сейчас в некоторых школах дети учатся и по субботам.

По мнению депутата, для начала нужно разобраться с нагрузкой на учебные заведения.

«Всё зависит от нагрузки на учебное заведение. Если у школы есть всё необходимое, там учатся пять дней в неделю. Соответственно, нужно стремится к этому. Решить проблему с третьей сменой, установить пятидневку. Дети сильно устают, их образование ведь не заканчивается в школе: потом они идут в музыкальную школу, спортивную, по своим профилям… Потом они учат уроки дома и только часов в 10 вечера могут поднять голову. А уже темно, нельзя погулять», - поддержал стремление школьников к пятидневке парламентарий в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее Борис Чернышов назвал большой проблемой школьного образования бюрократизацию, заставляющую учителей заниматься избыточной отчетности, и рассказал о законе, который снизит «бумажную» нагрузку на педагогов.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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